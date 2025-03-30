«Я обычно выигрываю». Арина Соболенко — о соперничестве с Джессикой Пегулой

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о соперничестве с американкой Джессикой Пегулой после победы над ней в финале турнира в Майами (США).

— Как оцените своё доминирование над Джессикой Пегулой?

— Всегда является большим вызовом сразиться с ней, несмотря на то что я обычно выигрываю. Никогда не делаю это легко, и чувствую, что всё решается в нескольких очках в каждом сете. Я наслаждаюсь нашими поединками, знаю, как это ощущается, потому что сама переживала это какое-то время против Иги Швёнтек, но думаю, что такие соперничества подталкивают нас обеих становиться лучше с каждым днём, — сказала Соболенко.

В финале турнира Соболенко оказалась сильнее пятой ракетки мира Джессики Пегулы и одержала победу со счётом 7:5, 6:2. Титул в Майами стал 19-м в карьере Соболенко в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.

В личных встречах с Пегулой белоруска лидирует со счётом 6-2.