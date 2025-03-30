Александр Лукашенко оценил победу Арины Соболенко на турнире в Майами
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера мирового рейтинга белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В финале она обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.
Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Поздравляю с победой на турнире в Майами. Мощной, стабильной и красивой игрой ты в очередной раз подтвердила своё лидерство в женском мировом теннисе. Гордимся твоими успехами и всегда болеем за тебя. Желаю тебе крепкого здоровья и новых достижений», — говорится в заявлении Лукашенко.
Победа в Майами стала для Арины Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на турнирах категории WTA-1000 и вторая в 2025 году.
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