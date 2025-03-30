Андреева/Шнайдер — Букша/Като: текстовая онлайн-трансляция финала в Майами

30 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится финальный поединок в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с дуэтом Кристина Букша (Испания)/Мию Като (Япония).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева/Шнайдер — Букша/Като, которая начнётся не ранее 19:30 мск.

Эти пары впервые сыграют друг с другом. В Чемпионской гонке дуэт Мирры и Дианы завтра, 31 марта, будет уже на второй строчке, а Кристина и Мию в зависимости от исхода финала станут либо 10-ми, либо 14-ми.

Стоит отметить, что этот финал станет для российской пары вторым в 2025 году. Напомним, Шнайдер и Андреева завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.