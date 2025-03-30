ФК «Енисей» поддержал Мирру Андрееву, которая столкнулась с хейтом со стороны фанатов

Красноярский «Енисей» поддержал российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая столкнулась с оскорблениями от фанатов после поражения в матче третьего круга на турнире в Майами. Она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.

«Мирра Андреева – выдающаяся личность в мире спорта и вдохновляющий пример для многих. Её имя ассоциируется с неуклонной силой духа, юностью, дисциплиной, безграничным талантом и упорной работой, что является основой всех её достижений», — говорится в заявлении футбольного клуба.

Напомним, 16 марта Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после титула в Дубае (ОАЭ) в феврале.