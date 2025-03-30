Соболенко — о предстоящих турнирах на грунтовом покрытии: я физически сильна

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о предстоящих турнирах на грунтовом покрытии.

«Я физически сильна, знаю, что могу выдерживать длинные розыгрыши, и мне не нужно спешить, стремясь к выигрышным подачам. Я считаю, что это ключ к тому, чтобы продолжать улучшать свой теннис на грунте, поэтому мы сосредоточимся на том, чтобы моя физическая форма была оптимальной на этом этапе сезона», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В финале турнира в Майами Соболенко оказалась сильнее пятой ракетки мира Джессики Пегулы и одержала победу со счётом 7:5, 6:2. Титул в Майами стал 19-м в карьере Соболенко в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.