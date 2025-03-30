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Турсунов — о встрече Джоковича с Меншиком: думаю, даже до третьего не дойдёт

Турсунов — о встрече Джоковича с Меншиком: думаю, даже до третьего не дойдёт
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от финала турнира категории «Мастерс» в Майами, в котором сыграют пятая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович и 54-й номер мирового рейтинга Якуб Меншик.

Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Есть кто-то, кто верит в победу Меншика? Я вот что-то сильно сомневаюсь… Кто в финале? Я за Новака. Думаю, даже до третьего не дойдёт», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.

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