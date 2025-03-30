Турсунов — о встрече Джоковича с Меншиком: думаю, даже до третьего не дойдёт
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от финала турнира категории «Мастерс» в Майами, в котором сыграют пятая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович и 54-й номер мирового рейтинга Якуб Меншик.
Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Есть кто-то, кто верит в победу Меншика? Я вот что-то сильно сомневаюсь… Кто в финале? Я за Новака. Думаю, даже до третьего не дойдёт», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.
В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.
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