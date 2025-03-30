Экс-россиянка, выступающая за Австралию, отреагировала на смену гражданства Касаткиной

108-я ракетка мира экс-россиянка Дарья Сэвилл (Гаврилова) из Австралии отреагировала на решение 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

«Новый сосед», — написала Сэвилл в комментариях под публикацией Касаткиной.

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии. За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.