Соболенко: Овечкин — легенда. Уверена, что он побьёт все рекорды

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Конечно, классно, что Протас помогает Овечкину с рекордом, он большой молодец, играет на таком уровне. Я люблю хоккей и всегда смотрела много игр. Рада видеть Протаса в НХЛ. Думаю, это Овечкин должен давать мне какие-то советы, потому что я не знаю, что могу ему сказать такое, чего он не знает. Он — легенда, так что уверена, что он побьёт все рекорды», — приводит слова Соболенко «Спорт-экспресс».

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на пять шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.