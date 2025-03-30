Янчук — о том, что Андреева может выиграть ТБШ: является реальным кандидатом на победу

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук поделился мнением о том, что 17-летняя Мирра Андреева может выиграть турнир «Большого шлема» в ближайшее время.

«Она теперь справляется с темпом, который предлагают ей соперницы. Это то, чего ей раньше не хватало, и теперь она играет на равных. Мирра не уступает ни в одном факторе и является реальным кандидатом на победу в любом турнире, включая турниры «Большого шлема». Ближайший турнир во Франции будет в конце мая», — приводит слова Янчука LiveResult.

Ранее Мирра Андреева победила на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале Андреева обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

На турнире в Майами в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют против испанки Кристины Букшы и японки Мию Като.