Марин Чилич стал победителем челленджера в Жироне

Победитель US Open — 2014 хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем грунтового челленджера в Жироне (Испания). В финале он обыграл датчанина Эльмера Мёллера со счётом 6:3, 6:4.

В рамках встречи Чилич восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мёллера три эйса, четыре двойные ошибки и восемь заработанных брейк-пойнтов.

По ходу турнира Чилич обыграл двух игроков, ранее входивших в топ-35: Мартона Фучовича (6:7(5), 7:6(4), 6:2) и Пабло Карреньо-Бусту (6:2, 6:4).

Для Чилича это третий челленджер в карьере. Последний титул основного тура хорват выиграл в Ханчжоу в сентябре прошлого года.