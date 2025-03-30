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Марин Чилич стал победителем челленджера в Жироне

Марин Чилич стал победителем челленджера в Жироне
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Победитель US Open — 2014 хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем грунтового челленджера в Жироне (Испания). В финале он обыграл датчанина Эльмера Мёллера со счётом 6:3, 6:4.

В рамках встречи Чилич восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мёллера три эйса, четыре двойные ошибки и восемь заработанных брейк-пойнтов.

По ходу турнира Чилич обыграл двух игроков, ранее входивших в топ-35: Мартона Фучовича (6:7(5), 7:6(4), 6:2) и Пабло Карреньо-Бусту (6:2, 6:4).

Для Чилича это третий челленджер в карьере. Последний титул основного тура хорват выиграл в Ханчжоу в сентябре прошлого года.

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