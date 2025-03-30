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Стала известна сетка турнира ATP-250 в Бухаресте, где сыграют Шевченко, Вавринка и Баэс

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Бухаресте, где сыграют Шевченко, Вавринка и Баэс
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является аргентинец Себастьян Баэс, который в первом круге встретится с победителем матча Габриэль Диалло (Канада) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй).

Второй сеяный — испанец Педро Мартинес-Портеро встретится во втором круге со Стэном Вавринкой или победителем квалификации. На турнире также выступит представитель Казахстана Александр Шевченко. В первом круге он сыграет с квалифаером.

Турнир в Бухаресте пройдёт с 31 марта по 6 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Мартон Фучович из Венгрии.

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