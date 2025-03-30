Арина Соболенко: в Майами чувствую себя как дома

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, какое значение имеет для неё победа на турнире WTA-1000 в Майами (США).
«Это очень особенный трофей. Здесь я чувствую себя как дома. Не могу сказать, что мы живём в Майами, потому что всё время путешествуем, но у меня тут есть дом, поэтому я и чувствую себя как дома. Ощущала поддержку фанатов всю неделю. Если бы я проиграла сегодня, мне было бы трудно здесь оставаться, потому что всё напоминало бы о турнире. Я очень рада вернуться домой чемпионкой. Теперь у меня только позитивные эмоции на следующие несколько недель подготовки к грунтовому сезону», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Напомним, белорусская спортсменка в финале Майами обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.
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