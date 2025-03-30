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Арина Соболенко: в Майами чувствую себя как дома

Арина Соболенко: в Майами чувствую себя как дома
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, какое значение имеет для неё победа на турнире WTA-1000 в Майами (США).

«Это очень особенный трофей. Здесь я чувствую себя как дома. Не могу сказать, что мы живём в Майами, потому что всё время путешествуем, но у меня тут есть дом, поэтому я и чувствую себя как дома. Ощущала поддержку фанатов всю неделю. Если бы я проиграла сегодня, мне было бы трудно здесь оставаться, потому что всё напоминало бы о турнире. Я очень рада вернуться домой чемпионкой. Теперь у меня только позитивные эмоции на следующие несколько недель подготовки к грунтовому сезону», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, белорусская спортсменка в финале Майами обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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