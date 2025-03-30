«Без него меня бы здесь не было». Меншик — о Джоковиче перед финалом в Майами

54-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик в преддверии финала на «Мастерсе» в Майами (США) вновь высказался о влиянии на него 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Он — моё вдохновение в теннисе. Начинал благодаря ему, и без него меня бы здесь не было. Чувствую, что условия на этом турнире идеально подходят мне. Мне очень комфортно на корте», — приводит слова Меншика We Love Tennis.

Напомним, в полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3. Начало финальной встречи запланировано на 22:00 мск.