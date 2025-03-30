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«Надеюсь, не стану алкоголичкой». Арина Соболенко — после победы в Майами

«Надеюсь, не стану алкоголичкой». Арина Соболенко — после победы в Майами
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как будет отмечать победу на турнире WTA-1000 в Майами (США). Радость от успеха она планирует разделить со своей командой. Белорусская спортсменка в финале Майами обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

— Вы сказали, что будете в Майами ещё две недели. Как-то планируете отпраздновать победу?
— Я увидела, как моя команда устала, выложилась в финале, но я заставлю их что-нибудь сделать. Что-нибудь выпить, съесть гамбургеры, пиццу и повеселиться. Мы должны праздновать, потому что после тех сложных финалов все были немного опустошены, а сейчас должны насладиться моментом. Как мы будем праздновать? Конечно, текилой. Я этого не говорила, но держала в уме (смеётся). Я старею, раньше праздновала сладким, а теперь алкоголем. Надеюсь, я не стану алкоголичкой, но если это произойдёт, то лишь будет означать, что я выиграла много трофеев», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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