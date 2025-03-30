«Надеюсь, не стану алкоголичкой». Арина Соболенко — после победы в Майами

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как будет отмечать победу на турнире WTA-1000 в Майами (США). Радость от успеха она планирует разделить со своей командой. Белорусская спортсменка в финале Майами обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

— Вы сказали, что будете в Майами ещё две недели. Как-то планируете отпраздновать победу?

— Я увидела, как моя команда устала, выложилась в финале, но я заставлю их что-нибудь сделать. Что-нибудь выпить, съесть гамбургеры, пиццу и повеселиться. Мы должны праздновать, потому что после тех сложных финалов все были немного опустошены, а сейчас должны насладиться моментом. Как мы будем праздновать? Конечно, текилой. Я этого не говорила, но держала в уме (смеётся). Я старею, раньше праздновала сладким, а теперь алкоголем. Надеюсь, я не стану алкоголичкой, но если это произойдёт, то лишь будет означать, что я выиграла много трофеев», — сказала Соболенко на пресс-конференции.