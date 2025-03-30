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«Очевидно, что мы обе хорошие игроки». Пегула — о поражении от Соболенко в финале в Майами

«Очевидно, что мы обе хорошие игроки». Пегула — о поражении от Соболенко в финале в Майами
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о поражении в финале турнира WTA-1000 в Майами от первой ракетки мира Арины Соболенко. Матч Джессики Пегулы и Арины Соболенко завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу белорусской спортсменки.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Смогла сделать брейк. Оказывала сильное давление на её подачу, которая является одной из лучших составляющих её игры. Просто не могла постоянно удерживать её подачу и подтверждать эти брейки, что, я думаю, и стало решающим фактором. Было сложно ещё и из-за ветра. У нас обеих были проблемы с удержанием подачи, потому что если ты хорошо отвечал, то казалось, что ты ничего не можешь сделать с мячом. Очевидно, что мы обе очень хорошие игроки, но думаю, что она смогла лучше управлять своей подачей и выходить из некоторых очень длинных геймов, в то время как я чувствовала, что просто отстаю. Мне показалось, что я хорошо реагировала, хорошо двигалась, выходила в хорошие позиции для атаки, била по мячу чисто. Если говорить о последних двух неделях, то думаю, что я очень хорошо двигалась, подавала намного лучше, выиграла гораздо больше очков на своей подаче. За исключением сегодняшнего дня, к сожалению. Хочу использовать эти характеристики в сезоне», — сказала Пегула на пресс-конференции.

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