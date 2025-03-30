«Очевидно, что мы обе хорошие игроки». Пегула — о поражении от Соболенко в финале в Майами

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о поражении в финале турнира WTA-1000 в Майами от первой ракетки мира Арины Соболенко. Матч Джессики Пегулы и Арины Соболенко завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу белорусской спортсменки.

«Смогла сделать брейк. Оказывала сильное давление на её подачу, которая является одной из лучших составляющих её игры. Просто не могла постоянно удерживать её подачу и подтверждать эти брейки, что, я думаю, и стало решающим фактором. Было сложно ещё и из-за ветра. У нас обеих были проблемы с удержанием подачи, потому что если ты хорошо отвечал, то казалось, что ты ничего не можешь сделать с мячом. Очевидно, что мы обе очень хорошие игроки, но думаю, что она смогла лучше управлять своей подачей и выходить из некоторых очень длинных геймов, в то время как я чувствовала, что просто отстаю. Мне показалось, что я хорошо реагировала, хорошо двигалась, выходила в хорошие позиции для атаки, била по мячу чисто. Если говорить о последних двух неделях, то думаю, что я очень хорошо двигалась, подавала намного лучше, выиграла гораздо больше очков на своей подаче. За исключением сегодняшнего дня, к сожалению. Хочу использовать эти характеристики в сезоне», — сказала Пегула на пресс-конференции.