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Арина Соболенко: я пережила в жизни вещи гораздо сложнее теннисного матча

Арина Соболенко: я пережила в жизни вещи гораздо сложнее теннисного матча
Арина Соболенко
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Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко рассказала об изменениях в своей игре, которые произошли в последнее время. Она провела параллель с событиями из своей биографии.

— Вы рассказали, что больше не злитесь, когда не удаётся подача. Раньше вы этим фактом были явно расстроены. Работали ли вы над этим аспектом в ментальным плане?
— В прошлом было много трудностей. Был период, когда подача просто не работала на меня, поэтому мне пришлось играть без неё. Тогда я поняла, что у меня есть другое оружие и что я могу победить даже без подачи. Однажды я решила: что бы ни случилось на корте, больше не буду показывать эмоции. Я пережила в жизни вещи гораздо сложнее теннисного матча и сказала себе: хватит, я больше не буду той девчонкой, которая злится и проигрывает, когда разочаровывается. Это сработало. Думаю, именно в тот год я выиграла Australian Open, и с тех пор стала другим человеком, другим игроком. В психологическом плане я очень выросла», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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