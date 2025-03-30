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Арина Соболенко раскрыла, что говорит сама себе во время матчей

Арина Соболенко раскрыла, что говорит сама себе во время матчей
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась своими мыслями во время матчей. Она рассказала, какие диалоги ведёт с самой собой в напряжённые моменты на корте.

— Когда вы на корте, то часто разговариваете сами с собой после проигранного очка. Вы себя хвалите или критикуете?
— Я, честно говоря, не помню (улыбается), но иногда говорю что-то вроде: «Да ладно, зачем ты это сделала? Ты знала, что это не сработает». Или же напоминаю себе, что нужно держать себя в руках, какая я сильная, что могу всё преодолеть. Когда я проигрываю несколько очков подряд, говорю себе: «Давай, ты сможешь выиграть этот матч, это очко». Я помогаю себе и не критикую так сильно, как раньше. Иногда я также беседую с собой о тактике, например, о том, почему я сделала тот или иной выбор? Затем говорю себе, что нужно переходить к следующему пункту, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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