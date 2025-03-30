«Все говорят о её агрессивном стиле». Пегула — о трудностях в игре против Соболенко

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула ответила, что является самым сложным в игре против первой ракетки мира Арины Соболенко. Джессика Пегула уступила Арине Соболенко в финале «тысячника» в Майами со счётом 5:7, 2:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Да, это не обязательно сила удара, которую я чувствую сильнее всего. Есть другие игроки, с которыми играла, которые бьют сильнее, но думаю, что у неё очень хорошо получаются первые два удара в обмене. Она очень хороша в том, чтобы быть агрессивной на первом мяче и не позволять вам командовать. Её движение стало намного лучше, а затем она добавила больше резаных, коротких мячей, она стала лучше выполнять эти удары. Ну и, конечно, подача. Если она не работает, думаю, у неё есть две или три подачи, которые могут помочь ей начать вместо того, чтобы всегда полагаться на вторую. Есть много вещей, которые она делает действительно хорошо. Все говорят о её агрессивном стиле игры, и это несомненно, но она всегда им обладала, так что её сила скорее в способности включать в свою игру те особые удары, о которых мы говорили ранее, что делает агрессивную игру ещё более эффективной», — сказала Пегула на пресс-конференции.
- 30 марта 2025
-
18:20
-
18:15
-
18:01
-
17:56
-
17:43
-
17:42
-
17:27
-
17:26
-
17:13
-
16:58
-
16:48
-
15:56
-
14:49
-
14:22
-
13:59
-
13:45
-
12:52
-
12:42
-
11:46
-
10:47
-
10:40
-
10:40
-
10:30
-
09:59
-
09:50
-
09:31
-
08:02
-
07:00
-
03:47
-
02:34
-
02:23
-
01:38
-
01:27
-
01:17
-
01:12