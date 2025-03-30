«Все говорят о её агрессивном стиле». Пегула — о трудностях в игре против Соболенко

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула ответила, что является самым сложным в игре против первой ракетки мира Арины Соболенко. Джессика Пегула уступила Арине Соболенко в финале «тысячника» в Майами со счётом 5:7, 2:6.

«Да, это не обязательно сила удара, которую я чувствую сильнее всего. Есть другие игроки, с которыми играла, которые бьют сильнее, но думаю, что у неё очень хорошо получаются первые два удара в обмене. Она очень хороша в том, чтобы быть агрессивной на первом мяче и не позволять вам командовать. Её движение стало намного лучше, а затем она добавила больше резаных, коротких мячей, она стала лучше выполнять эти удары. Ну и, конечно, подача. Если она не работает, думаю, у неё есть две или три подачи, которые могут помочь ей начать вместо того, чтобы всегда полагаться на вторую. Есть много вещей, которые она делает действительно хорошо. Все говорят о её агрессивном стиле игры, и это несомненно, но она всегда им обладала, так что её сила скорее в способности включать в свою игру те особые удары, о которых мы говорили ранее, что делает агрессивную игру ещё более эффективной», — сказала Пегула на пресс-конференции.