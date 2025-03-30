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Арина Соболенко рассказала, ведёт ли она дневник, куда записывает свои победы

Арина Соболенко рассказала, ведёт ли она дневник, куда записывает свои победы
Арина Соболенко
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, ведёт ли она счёт своим победам и фиксирует ли их где-нибудь. Спортсменка также поделилась своим методом борьбы с трудностями.

— У вас 19 титулов в карьере, восемь из которых на турнирах WTA-1000. Есть ли у вас дневник или что-то в этом роде, куда вы записываете каждую победу?
— Нет, держу всё в голове, моём сердце и памяти. Единственное, что я делаю сейчас, это распечатываю фотографии и складываю их в альбом. Я начала так делать в этом году, поэтому пока их не так много, но, когда смотрю на них, они возвращают меня в те хорошие времена. Они помогают мне оставаться на позитиве и быть благодарной за то, что есть. Но у меня нет книги или дневника.

Хотя иногда, когда я злюсь или мне тяжело, пишу план. Например: «Я хочу достичь такой-то цели. Что я должна для этого сделать?» Записываю это, а потом забываю, но в то же время это помогает мне привести мысли в порядок, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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