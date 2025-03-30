Пегула: у Швёнтек был год, когда она не могла проиграть, теперь Арину не остановить

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула после поражения в финале турнира WTA-1000 в Майами высказалась о возможности сыграть с лучшими игроками мира.

— Себастьян Корда и Григор Димитров говорили о возможности сыграть против лучшего игрока в мире. Пользуетесь ли вы возможностью сыграть с лучшими?

— Да, конечно. Мы все меряем себя друг с другом, на самом деле. У Иги Швёнтек был год, когда я чувствовала, что она не может проиграть, а теперь кажется, что в последний год Арину, особенно на хардовых кортах, практически не остановить. Нужно принять вызов и тот факт, что это лучшие игроки в мире не просто так, и если ты хочешь выиграть эти большие турниры и большие титулы, ты должен побеждать таких игроков. Может быть, не всегда, потому что они могут проиграть или что-то в этом роде, но играть с ними в финале — это привилегия, потому что ты знаешь, что если ты сможешь выиграть, это будет ещё более особенным. Мне определённо нравится принимать этот вызов, даже если я немного раздражаюсь, играя с ней. Не знаю, выиграла бы я, если бы была с кем-то другим. Вы определённо должны так думать, чтобы подталкивать себя к совершенствованию. Чувствовала, что Арина делала то же самое в тот исключительный год с Игой, и потом увидела, как она сильно улучшилась. Это всегда вызов, когда вы подталкиваете друг друга к вершине, — сказала Пегула на пресс-конференции.