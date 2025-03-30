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Ришар Гаске: у Алькараса есть что-то, но его аура ещё не достигла уровня Федерера

Ришар Гаске: у Алькараса есть что-то, но его аура ещё не достигла уровня Федерера
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Экс седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске предположил, смогут ли Карлос Алькарас и Янник Синнер сравниться по ауре с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

«У Алькараса есть что-то, но его аура ещё не достигла уровня Федерера. Это приходит с возрастом и успехом, но для этого нужно время. Федерер и Надаль — две самые большие звезды в спорте. За последние 20 лет из 10 парней вы упоминаете их наряду с Месси, Роналду, несколькими баскетболистами и Усэйном Болтом, но есть ещё Надаль и Федерер. Скажем ли мы когда-нибудь об Алькарасе и Синнере? Конечно, но на это потребуется время. Тенниса недостаточно, есть ещё и то, что ты делаешь, помимо того, кто ты есть, что ты излучаешь, твоя игра, твоя техника… У Федерера было всё это», — приводит слова Гаске We Love Tennis.

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