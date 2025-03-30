Бывший игрок «Челси» Джо Коул встретился в Майами с Новаком Джоковичем и Энди Марреем

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джо Коул встретился в Майами (США) с теннисистами Новаком Джоковичем и Энди Марреем. Об этом факте в социальных сетях рассказала пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Майами продолжает радовать встречами легенд», — написала пресс-служба АТР в социальных сетях.

Новак Джокович и Джо Коул Фото: пресс-служба ATP

Энди Маррей и Джо Коул Фото: пресс-служба ATP

Напомним, сегодня, 30 марта, сербский теннисист многократный победитель турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года в одиночном разряде Новак Джокович сыграет в финале «Мастерса» в Майами с чешским спортсменом Якубом Меншиком. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.