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Рафаэль Надаль рассказал, какой матч хотел бы переиграть

Рафаэль Надаль рассказал, какой матч хотел бы переиграть
Рафаэль Надаль
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Испанский теннисист 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль заявил, что хотел бы переиграть финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2014 со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Тогда испанец время разминки повредил спину, а потом уступил сопернику со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 3:6.

Australian Open (м). Финал
26 января 2014, воскресенье. 12:30 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 3
6 		6 3 6
             
Стэн Вавринка
8
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Если бы я мог сыграть ещё раз, то, возможно, это был бы финал Australian Open 2014 года, чтобы посмотреть, не получу ли я травму», — рассказал Надаль в социальной сети TikTok.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).

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