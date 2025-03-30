Матч Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале в Майами прерван из-за дождя

30 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) проходит финальный поединок в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют с дуэтом Кристина Букша (Испания)/Мию Като (Япония). Матч прерван из-за дождя. Россиянки ведут 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева/Шнайдер — Букша/Като.
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Эти пары впервые играют друг с другом. В Чемпионской гонке дуэт Мирры и Дианы завтра, 31 марта, будет уже на второй строчке, а Кристина и Мию в зависимости от исхода финала станут либо 10-ми, либо 14-ми.
Стоит отметить, что этот финал для российской пары является вторым в 2025 году. Напомним, Шнайдер и Андреева завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.
- 30 марта 2025
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