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«Я его обыграю». Патрик Муратоглу рассказал о первом появлении Новака Джоковича в туре

«Я его обыграю». Патрик Муратоглу рассказал о первом появлении Новака Джоковича в туре
Новак Джокович
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Известный французский тренер Патрик Муратоглу вспомнил один из первых матчей серба Новака Джоковича в туре. В одном из таких титулованный теннисист играл со швейцарцем Роджером Федерером.

«Я помню первый раз, когда Новак приехал на тур, а Рафа и Роджер к тому моменту всё выигрывали. Все думали, что эти двое непобедимы, а потом на экране появился молодой парень из Сербии, который собирался играть с Роджером в одном из первых раундов «Большого шлема». Его интервьюировали перед матчем, и Новак сказал: «Я его [Федерера] обыграю».

Реакция на эти комментарии была сразу негативной. Люди спрашивали, кто этот парень, который думает, что может победить великого Федерера. Затем другой журналист сказал Джоковичу, что он выглядит немного самоуверенно, и я помню его ответ. Он был вежлив и сказал: «Я не самоуверен, я просто уверен в своих силах». И он продолжил это доказывать снова и снова. Он стал первой ракеткой мира, побеждал и Роджера, и Рафу, оказавшись в итоге сильнейшим из троицы», — приводит слова Муратоглу Tennis 365.

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