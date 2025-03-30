Роджер Федерер поделился фото с отдыха с женой в Альпах

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в социальных сетях поделился фотографиями с отдыха в Альпах со своей женой Миркой.

Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Фото: Из личного архива Роджера Федерера

«Альпийский режим: включено», — подписал снимки Федерер.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более — на турниры «Большого шлема».