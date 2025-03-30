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«Победа дня». Пегула — о коктейле, который она взяла у Соболенко после финала в Майами

«Победа дня». Пегула — о коктейле, который она взяла у Соболенко после финала в Майами
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в социальных сетях отреагировала на публикацию первой ракетки мира Арины Соболенко, где она сделала репост видео, на котором Джессика во время интервью забрала коктейль Арины.

Фото: Скриншот из социальных сетей Джессики Пегулы

«Вот почему я люблю Джессику», — написала Соболенко.

«Моя победа дня», — отреагировала Пегула.

Напомним, Джессика Пегула в финале турнира WTA-1000 в Майами уступила Арине Соболенко со счётом 7:5, 6:2. Победа в Майами стала для Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на «тысячниках» и вторая в 2025 году.

За победу в финале Соболенко получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн в качестве призовых. Пегула, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 597 тыс. призовых.

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