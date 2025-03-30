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Жиль Симон назвал самый запоминающийся для него матч в теннисе

Жиль Симон назвал самый запоминающийся для него матч в теннисе
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
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Бывший консультант Даниила Медведева француз Жиль Симон рассказал о самом запоминающемся для него матче в теннисе. Он отметил финал между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером на Уимблдоне в 2008 году. Тогда сильнее оказался испанец со счётом 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7. Матч продолжался 4 часа 48 минут и дважды прерывался из-за дождя.

«Я думаю, что матч Надаля, который впервые обыграл Федерера на Уимблдоне (в 2008 году), запомнился мне больше, в отличие от игры Надаля и Джоковича на Australian Open — 2012. И ещё финал между Надалем и Федерером на Australian Open (в 2017 году), когда Роджер вернулся после травмы. На тот момент мы уже не были уверены в том, будет ли он играть снова или нет», — сказал Симон в интервью на YouTube-канале Гаэля Монфиса.

Напомним, Жиль Симон присоединился к команде российского теннисиста Даниила Медведева в феврале 2024 года и исполнял роль консультанта. За время сотрудничества российский теннисист не выиграл ни одного титула. Основным тренером Медведева останется Жиль Сервара.

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