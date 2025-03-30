«На грунт!» Пегула опубликовала пост после поражения в финале «тысячника» в Майами
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в социальных сетях опубликовала пост по итогам турнира WTA-1000 в Майами (США). Джессика Пегула в финале турнира WTA-1000 в Майами уступила Арине Соболенко со счётом 7:5, 6:2.
Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Спасибо, Майами, за отличный турнир и ещё один финал. Мне нравится играть дома во Флориде. Это не тот результат, которого я хотела, но благодарна за возможность побороться за титул. Это было хорошее начало года. На грунт!» — написала Пегула в социальных сетях.
Победа в Майами стала для Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на «тысячниках» и вторая в 2025 году.
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