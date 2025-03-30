«На грунт!» Пегула опубликовала пост после поражения в финале «тысячника» в Майами

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в социальных сетях опубликовала пост по итогам турнира WTA-1000 в Майами (США). Джессика Пегула в финале турнира WTA-1000 в Майами уступила Арине Соболенко со счётом 7:5, 6:2.

«Спасибо, Майами, за отличный турнир и ещё один финал. Мне нравится играть дома во Флориде. Это не тот результат, которого я хотела, но благодарна за возможность побороться за титул. Это было хорошее начало года. На грунт!» — написала Пегула в социальных сетях.

Победа в Майами стала для Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на «тысячниках» и вторая в 2025 году.