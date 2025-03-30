Анастасия Потапова в свой день рождения поделилась фото с букетом цветов

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в свой день рождения в социальных сетях поделилась фото с букетом цветов. Спортсменке исполнилось 24 года.

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг. В первом круге она уступила австралийской теннисистке Кимберли Биррелл со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с казахстанским теннисистом Александром Шевченко. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе. Недавно Потапову несколько раз замечали на матчах Таллона Грикспора из Нидерландов, болельщики приписывают им роман.