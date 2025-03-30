Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова в свой день рождения поделилась фото с букетом цветов

Анастасия Потапова в свой день рождения поделилась фото с букетом цветов
Комментарии

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в свой день рождения в социальных сетях поделилась фото с букетом цветов. Спортсменке исполнилось 24 года.

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг. В первом круге она уступила австралийской теннисистке Кимберли Биррелл со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с казахстанским теннисистом Александром Шевченко. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе. Недавно Потапову несколько раз замечали на матчах Таллона Грикспора из Нидерландов, болельщики приписывают им роман.

Материалы по теме
Фото: Потапова из ложи Грикспора наблюдает за матчем Таллона с Руне в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android