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Елена Рыбакина рассказала, с чем было тяжелее всего справиться после победы на Уимблдоне

Елена Рыбакина рассказала, с чем было тяжелее всего справиться после победы на Уимблдоне
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Восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что после победы на Уимблдоне ей было сложнее справиться с собственными ожиданиями, чем с ожиданиями других людей.

Каролин Гарсия: Чувствуешь ли ты, что после этого большого титула ожидания или то, как люди смотрели на тебя, действительно изменились?

Елена Рыбакина: Ну, я думаю, самое сложное — это то, что ты многого ожидаешь от себя. Это не совсем ожидания других людей. И когда что-то идёт не по твоему сценарию, ты расстраиваешься. Вот тут-то и важно, кем ты себя окружаешь. Вам нужна какая-то поддержка. Кто-то, кто может подтолкнуть вас. Команда, которая верит в вас. Семья, друзья… В конце концов, мы чаще проигрываем, чем выигрываем. Это то, над чем нужно работать каждый день. Никогда не знаешь, когда придёт результат. Вы можете чувствовать себя прекрасно и потрясающе на площадке, но однажды вы проснётесь и заболеете. Что вы можете сделать? Ничего. Просто нужно снова продолжать работать. Вот как я это понимаю, — сказала Рыбакина в видео на You-Tube-канале Tennis Insider Clud.

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