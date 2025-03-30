Мартина Навратилова показала протекающую из-за дождя комментаторскую кабину в Майами

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова показала в социальных сетях, как протекает комментаторская кабина в Майами (США). Прямо сейчас из-за сильных дождей там приостановлен финал в женском парном разряде.
Фото: из личного архива Мартины Навратиловой
Фото: из личного архива Мартины Навратиловой
В решающем матче играют россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Их соперницы — испанка Кристина Букша и японка Мию Като. Россиянки ведут 3:0. Согласно данным на момент публикации этой новости, новое время возобновления матча — 23:00 мск.
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Отметим, этот финал для российской пары является вторым в 2025 году. Напомним, Шнайдер и Андреева завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.
- 30 марта 2025
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