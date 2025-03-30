Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мартина Навратилова показала протекающую из-за дождя комментаторскую кабину в Майами

Мартина Навратилова показала протекающую из-за дождя комментаторскую кабину в Майами
Комментарии

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова показала в социальных сетях, как протекает комментаторская кабина в Майами (США). Прямо сейчас из-за сильных дождей там приостановлен финал в женском парном разряде.

Фото: из личного архива Мартины Навратиловой

Фото: из личного архива Мартины Навратиловой

В решающем матче играют россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Их соперницы — испанка Кристина Букша и японка Мию Като. Россиянки ведут 3:0. Согласно данным на момент публикации этой новости, новое время возобновления матча — 23:00 мск.

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
0
3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Отметим, этот финал для российской пары является вторым в 2025 году. Напомним, Шнайдер и Андреева завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.

Материалы по теме
Мирра и Диана бьются за свой главный титул в Майами. Но дождь прервал финал. LIVE!
Live
Мирра и Диана бьются за свой главный титул в Майами. Но дождь прервал финал. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android