Мартина Навратилова показала протекающую из-за дождя комментаторскую кабину в Майами

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова показала в социальных сетях, как протекает комментаторская кабина в Майами (США). Прямо сейчас из-за сильных дождей там приостановлен финал в женском парном разряде.

Фото: из личного архива Мартины Навратиловой

Фото: из личного архива Мартины Навратиловой

В решающем матче играют россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Их соперницы — испанка Кристина Букша и японка Мию Като. Россиянки ведут 3:0. Согласно данным на момент публикации этой новости, новое время возобновления матча — 23:00 мск.

Отметим, этот финал для российской пары является вторым в 2025 году. Напомним, Шнайдер и Андреева завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.