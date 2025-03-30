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37-летний испанский теннисист Рамос-Виньолас объявил о завершении карьеры

37-летний испанский теннисист Рамос-Виньолас объявил о завершении карьеры
Альберт Рамос-Виньолас
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Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас объявил о завершении карьеры после сезона-2025. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«В последние месяцы я чувствовал, что моё тело уже не в лучшей форме. Пришло время смириться с окончанием карьеры профессионального теннисиста. Сердце хочет продолжать, оно любит теннис и соревнования, но разум говорит, что всему приходит конец. Наступят новые этапы и мечты. Я пока не готов решить, где состоится мой последний теннисный матч. Мне очень трудно принять это решение, но я уверен, что это будет мой последний сезон.

Это были невероятные годы, тяжёлые победы, большие радости, трудные моменты, ведь ты никогда не можешь быть довольным, друзья, разбросанные по всему миру, надёжная команда рядом со мной. Это было лучше, чем я когда-либо мог себе представить», — написал Рамос-Виньолас в социальных сетях.

Рамос-Виньоласу 37 лет. За время выступлений он сумел завоевать четыре титула, дойти до 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2016 и подняться на 17-ю строчку мирового рейтинга. Сейчас он занимает 225-е место.

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