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Рыбакина, Паолини и Саккари приняли участие в съёмках популярного подкаста о теннисе

Рыбакина, Паолини и Саккари приняли участие в съёмках популярного подкаста о теннисе
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Теннисистки Елена Рыбакина, Жасмин Паолини и Мария Саккари приняли участие в съёмках популярного подкаста Tennis Insider Club. Фотография со съёмочной площадки появилась в социальных сетях проекта.

Фото: скриншот из социальных сетей Tennis Insider Club

Ранее в подкасте приняли участие Ига Швёнтек, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас и Паула Бадоса, Ник Кирьос, Даниэль Коллинз.

В частности вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек рассказала о графике выступлений теннисистов. Она отметила, что приноровилась к плотному расписанию в туре. Спортсменка также высказалась о тяжёлом давлении на себя во время допинг-расследования и молчания по этому поводу. Она отметила, что СМИ стали публиковать самые разные версии происходящего с ней, а потом стали её критиковать.

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