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«Качественное время!» Карлос Алькарас поделился снимками с семьёй из Мексики

«Качественное время!» Карлос Алькарас поделился снимками с семьёй из Мексики
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в социальных сетях поделился фото с семьёй из Мексики.

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

«Качественное время!» — подписал снимки Алькарас.

Напомним, Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Майами (США) не смог выйти в третий круг, уступив бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 7:5, 4:6, 3:6.

Следующим турниром испанца станет «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.

В этом сезоне Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP-500 в Роттердаме.

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