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Фото: правый глаз Новака Джоковича опух перед финалом «Мастерса» в Майами

Фото: правый глаз Новака Джоковича опух перед финалом «Мастерса» в Майами
Новак Джокович
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Правый глаз сербского теннисиста Новака Джоковича опух перед финалом «Мастерса» в Майами (США) с чешским спортсменом Якубом Меншиком. Об этом свидетельствуют кадры трансляции на предматчевой разминке.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: скриншот трансляции

Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Финал престижного турнира в Майами должен был начаться в 22:00 по московскому времени после решающей игры в женском парном разряде. Однако старт задерживается из дождя. В случае успеха в матче с 19-летним Якубом Меншиком Новак Джокович завоюет 100-й титул в своей профессиональной карьере.

В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.

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