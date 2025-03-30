Новак Джокович помог высушить корт перед финалом «Мастерса» в Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович присоединился к техническим службам и помог высушить корт перед финалом «Мастерса» в Майами (США), где он встретится с чешским спортсменом Якубом Меншиком. Соответствующие кадры появились в социальных сетях теннисиста.

Новак Джокович Фото: скриншот из социальных сетей Новака Джоковича

Новак Джокович Фото: скриншот из социальных сетей Новака Джоковича

Ранее стало известно, что правый глаз сербского теннисиста опух перед финалом. Об этом свидетельствуют кадры трансляции на предматчевой разминке. Финал престижного турнира в Майами должен был начаться в 22:00 по московскому времени после решающей игры в женском парном разряде. Однако старт задерживается из дождя.

В случае успеха в матче с 19-летним Якубом Меншиком Новак Джокович завоюет 100-й титул в своей профессиональной карьере.