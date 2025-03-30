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Новак Джокович помог высушить корт перед финалом «Мастерса» в Майами

Новак Джокович помог высушить корт перед финалом «Мастерса» в Майами
Новак Джокович
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович присоединился к техническим службам и помог высушить корт перед финалом «Мастерса» в Майами (США), где он встретится с чешским спортсменом Якубом Меншиком. Соответствующие кадры появились в социальных сетях теннисиста.

Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: скриншот из социальных сетей Новака Джоковича

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: скриншот из социальных сетей Новака Джоковича

Ранее стало известно, что правый глаз сербского теннисиста опух перед финалом. Об этом свидетельствуют кадры трансляции на предматчевой разминке. Финал престижного турнира в Майами должен был начаться в 22:00 по московскому времени после решающей игры в женском парном разряде. Однако старт задерживается из дождя.

В случае успеха в матче с 19-летним Якубом Меншиком Новак Джокович завоюет 100-й титул в своей профессиональной карьере.

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