Соболенко — четвёртая, кто выиграл турнир в Майами в качестве лидера рейтинга с 2000 года

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой в этом столетии, выигравшей турнир WTA-1000 в Майами в качестве лидера мирового рейтинга. Ранее таким достижением могли похвастаться Мартина Хингис (2000), Серена Уильямс (2003, 2013, 2014 и 2015) и Эшли Барти (2021).

Напомним, в финале соревнований в Майами (США) белоруска в двух сетах победила четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Победа в Майами стала для Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на «тысячниках» и вторая в 2025 году.