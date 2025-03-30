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Соболенко — четвёртая, кто выиграл турнир в Майами в качестве лидера рейтинга с 2000 года

Соболенко — четвёртая, кто выиграл турнир в Майами в качестве лидера рейтинга с 2000 года
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой в этом столетии, выигравшей турнир WTA-1000 в Майами в качестве лидера мирового рейтинга. Ранее таким достижением могли похвастаться Мартина Хингис (2000), Серена Уильямс (2003, 2013, 2014 и 2015) и Эшли Барти (2021).

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Напомним, в финале соревнований в Майами (США) белоруска в двух сетах победила четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Победа в Майами стала для Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на «тысячниках» и вторая в 2025 году.

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