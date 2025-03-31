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Соболенко обогнала Андрееву по количеству времени, проведённому на корте в этом сезоне

Соболенко обогнала Андрееву по количеству времени, проведённому на корте в этом сезоне
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала игроком с наибольшим временем, проведённым на корте в этом сезоне (40 часов и 6 минут), обогнав россиянку Мирру Андрееву.

Напомним, в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) белоруска в двух сетах победила четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Победа в Майами стала для Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на «тысячниках» и вторая в 2025 году.

Ранее Мирра Андреева и Арина Соболенко встретились в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Победу одержала россиянка со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

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