Экс-тренер Уильямс — о победе Соболенко в Майами: между мужеством и глупостью тонкая грань

Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, оценил победу первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко над четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой на турнире WTA-1000 в Майами (США).

«Что мне больше всего нравится в Соболенко и её игре, так это БОЛЬШАЯ С. Мужество. Между мужеством и глупостью тонкая грань. Но она пытается раздавать карты и направлять игру в каждом матче. БАХ! Никакого страха от уха до уха», — написал Маччи в социальных сетях.

Напомним, в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) белоруска в двух сетах победила Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

Победа в Майами стала для Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на «тысячниках» и вторая в 2025 году.