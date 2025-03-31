Букша/Като — Андреева/Шнайдер: россиянки выиграли первый сет финала турнира в Майами
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В эти минуты в Майами проходит финальный матч турнира в женском парном разряде, где российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер играет против испанки Кристины Букши и японки Мию Като.
Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Мию Като
К. Букша М. Като
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|
|1
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Россиянки выиграли первый сет матча со счётом 6:3
Напомним, матч прерывался на некоторое время из-за дождя при счёте 3:0 в пользу россиянок. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчу.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые выступают в финале «Мастерса» в парном разряде.
Ранее Андреева и Шнайдер завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене в парном разряде. Кроме того, они стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.
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