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Букша/Като — Андреева/Шнайдер: россиянки выиграли первый сет финала турнира в Майами

Букша/Като — Андреева/Шнайдер: россиянки выиграли первый сет финала турнира в Майами
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В эти минуты в Майами проходит финальный матч турнира в женском парном разряде, где российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер играет против испанки Кристины Букши и японки Мию Като.

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		2
6 		1
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Россиянки выиграли первый сет матча со счётом 6:3

Напомним, матч прерывался на некоторое время из-за дождя при счёте 3:0 в пользу россиянок. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчу.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые выступают в финале «Мастерса» в парном разряде.
Ранее Андреева и Шнайдер завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене в парном разряде. Кроме того, они стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.

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