Букша/Като — Андреева/Шнайдер: соперницы россиянок сравняли счёт в финале турнира в Майами

В эти минуты в Майами проходит финальный матч турнира в женском парном разряде, где российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер играет против испанки Кристины Букши и японки Мию Като.

Бука и Като выиграли второй сет на тай-брейке (7:6 (7:5), сравняв счёт в матче.

Напомним, матч прерывался на некоторое время из-за дождя при счёте 3:0 в пользу россиянок. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые выступают в финале «Мастерса» в парном разряде.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене в парном разряде. Кроме того, они стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.