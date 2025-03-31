Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кристина Букша/Мию Като — Мирра Андреева/Диана Шнайдер, результат матча 30 марта 2025, счет 1:2, финал турнира в Майами

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде
Комментарии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде. В решающем матче турнира они обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 2
6 		6 5 1 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Россиянки четыре раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене в парном разряде. Кроме того, они стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.

Материалы по теме
Джокович бьётся за 100-й титул в карьере! А Мирра и Диана — уже чемпионки Майами. LIVE!
Live
Джокович бьётся за 100-й титул в карьере! А Мирра и Диана — уже чемпионки Майами. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android