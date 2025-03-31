Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде. В решающем матче турнира они обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Россиянки четыре раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене в парном разряде. Кроме того, они стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.