Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали второй в карьере титул в парном разряде

Российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли второй титул в парном разряде. В финале турнира в Майами россиянки одолели испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

В январе 2025 года Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали свой первый совместный титул в парном разряде, победив на турнире в Брисбене. В финальном матче они одолели Анну Калинскую и Присциллу Хон.

Ранее, в августе 2024 года, Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже, уступив в финале итальянскому дуэту Жасмин Паолини и Саре Эррани.

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