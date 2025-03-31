Якуб Меншик — Новак Джокович: чешский теннисист выиграл первый сет финала в Майами
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В эти минуты в Майами проходит финальный матч турнира в мужском одиночном разряде, в котором сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Чехии Якубом Меншиком.
Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|4
Новак Джокович
Н. Джокович
Победу в первом сете одержал чешский теннисист Якуб Меншик со счётом 7:6 (7:4).
Напомним, в случае успеха в матче с 19-летним Якубом Меншиком Новак Джокович завоюет 100-й титул в своей профессиональной карьере.
В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.
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