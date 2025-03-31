Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмоции Андреевой и Шнайдер после победы на турнире в Майами в парном разряде

Эмоции Андреевой и Шнайдер после победы на турнире в Майами в парном разряде
Комментарии

WTA в социальной сети показала эмоции российского дуэта Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер после победы в финале турнира в Майами. В решающем матче они обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 2
6 		6 5 1 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде и первый на уровне WTA-1000.

В январе 2025 года Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали свой первый совместный титул в парном разряде, победив на турнире в Брисбене. В финальном матче они одолели Анну Калинскую и Присциллу Хон. Летом 2024 года, Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже, уступив в финале итальянскому дуэту Жасмин Паолини и Саре Эррани.

Материалы по теме
Джокович в сете от поражения в финале. А Мирра и Диана — уже чемпионки Майами! LIVE!
Live
Джокович в сете от поражения в финале. А Мирра и Диана — уже чемпионки Майами! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android