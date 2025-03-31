Эмоции Андреевой и Шнайдер после победы на турнире в Майами в парном разряде

WTA в социальной сети показала эмоции российского дуэта Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер после победы в финале турнира в Майами. В решающем матче они обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде и первый на уровне WTA-1000.

В январе 2025 года Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали свой первый совместный титул в парном разряде, победив на турнире в Брисбене. В финальном матче они одолели Анну Калинскую и Присциллу Хон. Летом 2024 года, Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже, уступив в финале итальянскому дуэту Жасмин Паолини и Саре Эррани.