Эмоции Андреевой и Шнайдер после победы на турнире в Майами в парном разряде
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WTA в социальной сети показала эмоции российского дуэта Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер после победы в финале турнира в Майами. В решающем матче они обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.
Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|0 2
|
|6 5
|1 10
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде и первый на уровне WTA-1000.
В январе 2025 года Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали свой первый совместный титул в парном разряде, победив на турнире в Брисбене. В финальном матче они одолели Анну Калинскую и Присциллу Хон. Летом 2024 года, Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже, уступив в финале итальянскому дуэту Жасмин Паолини и Саре Эррани.
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