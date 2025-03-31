Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику в финале турнира в Майами

Завершился финальный матч турнира в Майами, где встречались 54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик и пятая ракетка рейтинга сербский спортсмен Новак Джокович. Встреча завершилась победой 19-летнего чеха со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Джокович сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнтов из одного. На счету чешского спортсмена 14 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Напомним, турнир в Майами проходил с 19 по 30 марта. Победителем прошлогоднего Miami Open является итальянец Янник Синнер.