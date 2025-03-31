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Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику в финале турнира в Майами

Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику в финале турнира в Майами
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Завершился финальный матч турнира в Майами, где встречались 54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик и пятая ракетка рейтинга сербский спортсмен Новак Джокович. Встреча завершилась победой 19-летнего чеха со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Джокович сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнтов из одного. На счету чешского спортсмена 14 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Напомним, турнир в Майами проходил с 19 по 30 марта. Победителем прошлогоднего Miami Open является итальянец Янник Синнер.

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