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Якуб Меншик прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем в финале турнира в Майами

Якуб Меншик прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем в финале турнира в Майами
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54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик обыграл пятую ракетку рейтинга сербского спортсмена Новака Джоковича в финале турнира в Майами и прокомментировал данное событие.

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Ты только что победил своего кумира, чтобы завоевать один из самых больших титулов. Что сейчас у тебя в голове?

— Не знаю. Там просто какой-то беспорядок, — сказал Меншик в интервью на корте после окончания встречи.

Напомним, встреча завершилась победой 19-летнего чеха со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.

Новак Джокович и Джон бон Джови встретились в Майами

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