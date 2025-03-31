Якуб Меншик прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем в финале турнира в Майами

54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик обыграл пятую ракетку рейтинга сербского спортсмена Новака Джоковича в финале турнира в Майами и прокомментировал данное событие.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
— Ты только что победил своего кумира, чтобы завоевать один из самых больших титулов. Что сейчас у тебя в голове?
— Не знаю. Там просто какой-то беспорядок, — сказал Меншик в интервью на корте после окончания встречи.
Напомним, встреча завершилась победой 19-летнего чеха со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.
Новак Джокович и Джон бон Джови встретились в Майами
- 31 марта 2025
-
06:22
-
06:19
-
06:15
-
06:11
-
06:08
-
05:49
-
04:42
-
04:38
-
03:40
-
03:25
-
03:13
-
03:03
-
02:09
-
00:42
-
00:16
- 30 марта 2025
-
23:39
-
23:35
-
23:23
-
23:18
-
23:04
-
22:42
-
22:38
-
22:21
-
22:07
-
21:40
-
21:20
-
21:17
-
21:04
-
20:15
-
20:00
-
19:38
-
19:07
-
19:02
-
18:41
-
18:30