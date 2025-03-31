Якуб Меншик стал чемпионом Miami Open с самым низким рейтингом в истории
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19-летний чешский теннисист Якуб Меншик после победы в финальном матче турнира в Майами над экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (7:6, 7:6) стал первым игроком с самым низким рейтингом, которому удалось выиграть титул в одиночном разряде на Miami Open. Об этом сообщает Opta Ace.
Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Новак Джокович
Н. Джокович
По информации источника, с момента основания турнира в 1985 году Меншик стал первым победителем, который на момент соревнования является 54-й ракеткой рейтинга.
Напомним, турнир в Майами проходил с 19 по 30 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 193 540. Победителем прошлого года был итальянец Янник Синнер.
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