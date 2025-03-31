Якуб Меншик стал чемпионом Miami Open с самым низким рейтингом в истории

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик после победы в финальном матче турнира в Майами над экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (7:6, 7:6) стал первым игроком с самым низким рейтингом, которому удалось выиграть титул в одиночном разряде на Miami Open. Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, с момента основания турнира в 1985 году Меншик стал первым победителем, который на момент соревнования является 54-й ракеткой рейтинга.

Напомним, турнир в Майами проходил с 19 по 30 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 193 540. Победителем прошлого года был итальянец Янник Синнер.