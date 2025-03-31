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«Мне больно это признавать». Джокович эмоционально высказался после поражения в финале

«Мне больно это признавать». Джокович эмоционально высказался после поражения в финале
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Четвёртая ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик обыграл пятую ракетку рейтинга сербского спортсмена Новака Джоковича в финале турнира в Майами. После окончания встречи звезда тенниса прокомментировал своё поражение.

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я не хочу много говорить. Это момент Якуба… И момент для его команды и семьи. Поздравления. Невероятный турнир. Первый из многих. Мне больно это признавать, но ты был лучше. В решающие моменты ты показывал товар лицом. Невероятная подача.

Просто феноменальное усилие, чтобы выстоять в трудные моменты. Для такого молодого игрока, как ты, это отличная черта. Это то, что ты будешь использовать много раз в последующие годы. Желаю тебе удачи. Может быть, ты позволишь мне выиграть в один из следующих раз, когда мы будем играть», — сказал Джокович в интервью на корте после окончания встречи.

Напомним, в своей карьере Джокович завоевал 99 титулов. Титул в Майами мог стать доя него юбилейным, сотым трофеем.

Новак Джокович и Джон бон Джови встретились в Майами

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